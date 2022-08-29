Житель Кузбасса угнал тягач, чтобы покатать на нем друзей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который угнал тягач, чтобы покатать на нем друзей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в Новобайдаевском микрорайоне. В полицию поступило сообщение о том, что КамАЗ въехал в металлическое дорожное ограждение, после чего водитель скрылся. Сотрудники полиции выяснили, что этот грузовик угнали ночью у одного из индивидуальных предпринимателей. Также похититель прихватил два аккумулятора общей стоимостью около семи тысяч рублей.

Угонщиком оказался 36-летний мужчина, трудившийся у предпринимателя разнорабочим. Оказалось, что мужчина решил прокатить на тягаче своих друзей, однако не справился с управлением и врезался в ограждение. Похищенные аккумуляторные батареи горожанин продал.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».