«Работы близятся к завершению»: глава Кемерова рассказал о ходе строительства дороги-дублера Притомского проспекта

Фото: телеграм-канал Илья Середюк

Работы по строительству второго этапа дороги-дублера Притомского проспекта близятся к завершению. Об этом сообщил мэр Кемерова Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Сейчас рабочие укладывают асфальт и занимаются обустройством тротуаров и газонов.

- Уже скоро по дублеру можно будет проехать вдоль строящейся «Кузбасс-Арены» почти до самого берега Искитимки и «стеклянного» пешеходного моста, - сообщил глава города.

Напомним, что первая очередь дороги, которая обеспечила возможность подъехать к Московской площади и Ледовому дворцу «Кузбасс» была построена в прошлом году.