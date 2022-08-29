В Кузбассе прошли соревнования по мотоциклетному спорту

Фото: АПК.

150 сильнейших мотогонщиков страны собрались на мототрассе Тырган в Прокопьевске. Администрация правительства региона сообщает, что самому взрослому участнику было 73 года, младшему - шесть лет. Также принимали участие четыре девушки.

Отмечено, что до этого этапы чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской проходили в Кирове, 2-й этап - в Ирбите (Свердловская область), 3-й этап - в Анжеро-Судженске.

Кузбассовцы сохранили за собой лидирующую позицию по результатам четырех этапов. Теперь участников ждет финальный этап соревнований, который пройдет в городе Тара (Омская область) с 9 по 12 сентября.