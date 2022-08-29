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Общество29 августа 2022 8:00

Горловский театр кукол примет участие в первом международном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра» в Кузбассе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Горловский театр кукол примет участие в первом международном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра» в Кузбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Театральная труппа ДНР покажет спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие». Его можно будет посмотреть на сцене Театра кукол «Сказ» в Новокузнецке и Театре кукол им. А. Гайдара в Кемерове. Показы состоятся 15 октября. Возрастное ограничение - «0+».

Напомним, что первый международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября.