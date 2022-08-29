Фото: АПК.

Более 100 тысяч детей отдохнули на каникулах в рамках программы «Кузбасское лето». В регионе работали 774 центров детского отдыха. Из них 36 палаточных, 57 загородных и 577 лагерей дневного пребывания. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Отмечено, что был расширен перечень туристических маршрутов, чтобы провести каникулы интересно и с пользой смогли как можно больше ребят, не выезжая за пределы региона.

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, что в регионе работают летние лагеря познавательной, спортивной, творческой направленности. На следующий год планируют увеличить число палаточных лагерей. Также начнут строить три загородных лагеря, дополнительные модульные корпуса на действующих базах отдыха.

Глава региона добавил, что работают над повышением доступности путевок для жителей Кузбасса. Параллельно с федеральной программой кешбэка разрабатывают региональную, в рамках которой сотрудники промышленных предприятий смогут приобретать льготные детские путевки.

Кроме того, в Кузнецком Алатау открыт палаточный лагерь-спутник на базе филиала Кузбасского центра детского туризма. Также в регионе прошел Всероссийский слет юных туристов, в котором приняли участие 17 команд из 13 регионов страны.