В Кузбассе 67-летняя жительница попала в колонию за убийство 36-летнего сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области 67-летняя жительница Заводского района города Новокузнецка признана виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает СУ СК по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в декабре прошлого года женщина пришла домой и увидела, что сожитель распивает алкоголь в компании соседей. Жительница предъявила 36-летнему мужчине претензии, что тот собирает у них в жилище компании во время ее отсутствия. Затем она попросила, чтобы гости покинули квартиру. Когда они ушли, между сожителями случилась ссора, во время которой новокузнечанка причинила мужчине колото-резаные ранения шеи.

После жительница вызвала скорую помощь, мужчину госпитализировали. Однако он скончался в медучреждении от полученных повреждений. Женщину задержали, она сотрудничала со следствием. Суд приговорил ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.