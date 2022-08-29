Кузбасская полиция перед Днем знаний проведет прямую линию по вопросам защиты прав детей и подростков

Во вторник, 30 августа в преддверии Дня знаний, Главное управление МВД России по Кемеровской области проведет прямую линию по вопросам защиты прав детей и подростков. Она начнется в 16.00 по местному времени и продлится ровно час.

Во время прямой линии на вопросы правового характера, интересующие родителей и законных представителе, ответят сотрудники подразделений ГУ МВД России по Кемеровской области, члены Общественного совета, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса, а также Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Специалисты в пределах компетенции готовы оказать квалифицированную психологическую и юридическую помощь, дать исчерпывающие разъяснения законодательства.

Звонки от всех желающих, у кого есть что спросить на тему защиты прав несовершеннолетних, будут приниматься по телефону: 8-(3842)-32-78-99.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области также отметили, что свои сообщения кузбассовцы могут оставлять уже сейчас на страницах «Полиция Кузбасса» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».