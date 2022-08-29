Кузбассовцев приглашают на федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» проведет новый федеральный просветительский марафон с 31 августа по 2 сентября. Администрация правительства региона сообщает, что в рамках марафона пройдут выступления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, генерального директора Первого Канала Константина Эрнста и других спикеров.

Для того чтобы принять участие в марафоне необходимо выполнить творческое задание. Узнать подробную информацию можно на сайте.

Главными темами марафона станут достижения культуры, науки, инженерии, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны. Площадками марафона станут студии в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске, Петропавловске-Камчатском.

Кроме того, посмотреть выступления спикеров можно на официальном сайте, в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».