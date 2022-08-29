Фото: АПК.

Проекты кемеровской Школы креативных индустрий оценили на федеральном уровне. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Москве на первом Международном детском культурном форуме министр культуры РФ Ольга Любимова посетила интерактивные стенды кемеровской Школы креативных индустрий при филиале РГИСИ - Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства.

Преподаватели и обучающиеся Школы креативных индустрий представляли интерактивные стенды от студии фото- и видеопроизводства, студии дизайна, студии звукорежиссуры в рамках фестивальной программы «Арт-школа».

Любой желающий мог стать участником портретной фотосессии на интерактивной площадке. А также получить качественные кадры, разработать элементы настольной игры при помощи графического планшета.

Министр культуры РФ высоко оценила работу обучающихся, а также отметила весомый вклад в развитие сферы культуры и искусства страны. Кроме того, сказала напутственные слова и пожелания кузбасским ребятам.