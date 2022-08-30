За сутки в Кузбассе выявили 902 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 902 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 919 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 180 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 172 077 выздоровели, 2 575 скончались, 5 995 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.