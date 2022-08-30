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Общество30 августа 2022 2:51

За сутки в Кузбассе выявили 902 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 180 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 902 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 902 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 902 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 919 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 180 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 172 077 выздоровели, 2 575 скончались, 5 995 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.