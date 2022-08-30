Фото: АПК.

Аграрии Кузбасса планируют собрать 1,7 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Перед аграриями Кузбасса стоит задача намолотить не менее 1,7 миллиона тонн зерна. В этом сезоне мы оказали хозяйствам серьезную поддержку для приобретения минеральных удобрений, элитных семян, обновления парка техники, а также ввода в оборот брошенных земель. У нас действуют различные меры, в том числе субсидии и налоговые льготы. Нужно наращивать темпы уборки, чтобы завершить работу в срок, - подчеркнул Сергей Цивилев.

На 29 августа убрано:

- 7,1 тысячи га пшеницы;

- 44,5 тысячи га ячменя;

- 27,5 тысячи га гороха;

- 4,6 тысячи га овса;

- 6 тысяч га озимых зерновых культур.

Всего в период осенних полевых работ аграриям предстоит обмолотить 614,7 тысячи га зерновых и зернобобовых культур.