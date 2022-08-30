В Кузбассе снижены процентные ставки по микрозаймам для начинающих предпринимателей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе снижены процентные ставки по микрозаймам для начинающих предпринимателей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса утвердил новый антикризисный продукт. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрировавшие свой бизнес менее одного года назад, могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях.

Теперь они могут взять сумму до 500 тысяч рублей с процентной ставкой 3% годовых на срок до 36 месяцев. Воспользоваться данной мерой можно однократно.

Подробную информацию о предоставлении льготной финансовой поддержки бизнесу можно уточнить по телефону 8(3842) 90-03-39 или на сайте Фонда.