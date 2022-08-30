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Происшествия30 августа 2022 7:40

За один день кемеровчане лишились более 4 миллионов рублей, доверившись незнакомцам

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За один день кемеровчане лишились более 4 миллионов рублей, доверившись незнакомцам.

За один день кемеровчане лишились более 4 миллионов рублей, доверившись незнакомцам.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове за один день пять жителей в возрасте от 47 до 70 лет лишились более четырех миллионов рублей, доверившись незнакомцам. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что все преступления были совершены по одной схеме, а именно аферисты звонили жителям, представлялись специалистами службы безопасности банка. Они говорили, что мошенники якобы пытаются оформить от их имени крупные займы. Чтобы пресечь операции собеседники настоятельно рекомендовали кемеровчанам взять самим «зеркальный» кредит. Затем обналичить денежные средства и перевести на «безопасные» счета.

Кузбассовцы соглашались и переводили средства по указанным реквизитам. Позже они пытались связаться с псевдобанкирами, чтобы узнать, когда можно вернуть деньги обратно, но им никто не отвечал. Тогда жители обратились в полицию.

Правоохранители устанавливают личность мошенников. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.