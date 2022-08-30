В Новокузнецке произошло ДТП с «перевертышем»

Фото: Telegram/nvkz_dtp.

В Новокузнецке 29 августа в 22.25 один из автомобилей в результате аварии полностью перевернулся напротив дома № 42 по улице Кирова. Очевидцы опубликовали кадры в соцсети. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно, по улице Кирова со стороны улицы Спартака в направлении кольца «Дом быта» двигались транспортные средства Toyota Probox и Nissan Tino. При перестроении водитель автомобиля Toyota Probox не уступил дорогу автомобилю Nissan Tino, который при попытке уйти от столкновения совершил наезд на бордюрный камень и перевернулся. Никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.