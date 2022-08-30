На реконструкцию взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта потратят более 3 млрд рублей

Все ремонтные работы должны быть завершены к 30 июня 2024 года. Фото: пресс-служба АПК.

Власти Кузбасса начали поиск подрядчика, который займется реконструкцией взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта «Алексей Леонов». Начальная сумма контракта, опубликованного на портале госзакупок, составляет 3 миллиарда 271 миллион рублей.

Напомним, проект реконструкции взлетно-посадочной полосы «Алексея Леонова» был одобрен Главгосэкспертизой в конце июля 2022 года. В него включены обновление полотна рулежной дорожки №3, замена светосигнального оборудования и приведение к соответствию требованиям действующего законодательства очистных сооружений. Все работы предусматривают несколько этапов в течение 2022-2024 годов и должны быть завершены к концу первого полугодия 2024 года.

Добавим, что реконструкция взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта входит в перечень поручений президента Владимира Путина и включена в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.