В Кузбассе осудили мужчину, который обманывал людей под видом служителя церкви и режиссера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе осужден неоднократно судимый 33-летний житель пгт. Яя, который совершал преступления под видом служителя церкви, мастера-реставратора и режиссера. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина обманул четырех жителей Оренбургской, Астраханской, Московской областей, а также Чувашской Республики. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Кузбассовец представлялся им режиссером телеканала, служителем церкви, реставратором и под различными предлогами похищал у них деньги.

К примеру, директору мебельной фабрики из Астараханской области кузбассовец представился служителем церкви, обещал крупный заказ, но в ходе обсуждения возможного сотрудничества попросил пожертвовать деньги для больного прихожанина. Когда представился режиссером телевидения, он предложил снять специальную программу и попросил оплатить проезд.

Уголовное дело было направлено в суд. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и два месяца. Также он обязан возместить причиненный ущерб. Кроме того, кузбассовец является фигурантом еще ряда аналогичных уголовных дел в настоящее время.