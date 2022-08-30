В Кузбассе осудили автомобилистку, которая сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком вынесен приговор 37-летней автомобилистке, которая сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре». Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в сентябре 2021 года женщина управляла автомобилем Lexus RX330. Автоледи не выбрала безопасную скорость движения и наехала на ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил сложный перелом ноги, квалифицированный как тяжкий вред здоровью.

Женщина вместо того, чтобы сообщить о ДТП в ГИБДД и вызвать скорую помощь самостоятельно доставила ребенка на своем автомобиле в больницу и уже из медучреждения позвонила в полицию. Она пояснила сотрудникам госавтоинспекции, что якобы не заметила мальчика, а почувствовав удар, сначала решила, что сбила собаку. И только выйдя из машины, заметила на асфальте мальчика.

Суд приговорил автомобилистку к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком два года.