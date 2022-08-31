В Кемеровском районе поймали рыбаков-браконьеров - им грозит пять лет лишения свободы

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Кемеровском районе на реке Томь сотрудники транспортной полиции задержали рыбаков-браконьеров, которые поймали более 100 рыб. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Четырех браконьеров задержали в ходе рейда недалеко от села Елыкаево. Мужчины на катере при помощи невода длинною более 60 метров поймали 119 экземпляров рыбы, среди которых были лещи, окуни, ерши, плотва, щука. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 30 тысяч рублей. Незаконно добытую рыбу изъяли.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В отношении рыбаков было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.