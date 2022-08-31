В Кузбассе сотрудников медицинских и социальных учреждений обязали сдавать анализы на коронавирус

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В Кузбассе сотрудников некоторых медицинских и социальных учреждений обязали сдавать анализы на коронавирус раз в неделю. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Кемеровской области — Кузбассу Евгений Окс.

В документе говорится, что обязательная сдача анализов на COVID-19 вводится с целью своевременного выявления новых случаев коронавируса и предотвращения очагов заболевания. Нововведение касается сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, работников больниц и поликлиник, персонал и пациентов медицинских диспансеров, детских домов, а также сотрудников и учащихся губернаторских образовательных учреждений.

Обследование будет проводиться раз в семь дней, сказано в постановлении.