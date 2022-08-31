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Общество31 августа 2022 4:22

За сутки в Кузбассе выявили 928 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 181 тысячи человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 928 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 928 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 928 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 685 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 181 575 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 172 762 выздоровели, 2 578 скончались, 6 235 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.