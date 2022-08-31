В Кемерове два человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке

Фото: ВКонтакте/incident_kuzbass.

В Кемерове 30 августа в 18.30 на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова в районе дома № 20 на Ворошилова произошло ДТП. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсети. Подробности аварии сообщили в городской ГИБДД.

В ведомстве отметили, что 35-летний водитель управлял Ford Fusion. Автомобилист двигался по проспекту Химиков со стороны бульвара Строителей в направлении улицы Ворошилова. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля, столкнулся с Toyota Corolla под управлением 35-летней автоледи, которая двигалась по проспекту Химиков в попутном направлении.

В ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota и 37-летний пассажир машины Ford Fusion. Они находятся на амбулаторном лечении.