В Кузбассе осудили жителя, пытавшегося убить свою экс-возлюбленную. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе ранее судимый 30-летний житель Новокузнецка признан виновным в покушении на убийство сожительницы. Об том сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле 2021 года ночью пьяный мужчина пришел к квартире экс-сожительницы. Женщина не открыла ему дверь, тогда новокузнечанин выбил дверной замок и прошел внутрь. Затем ударил несколько раз кулаком по лицу 29-летнюю жительницу, а после нанес ей ножевые ранения. Соседи услышали шум, крики о помощи, вызвали скорую помощь и полицию. Женщину госпитализировали, она выжила.

Кузбассовца задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину частично. Мужчина настаивал на том, что не хотел убивать женщину. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии особого режима.