Лисы повадились утаскивать обувь у отдыхающих кузбассовцев

Лисье семейство поселилось у популярного среди кузбассовцев озера Апрелька в Гурьевском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях выложили видео с лисой, пришедшей на базу отдыха на озере Апрелька (Гурьевский район). Бесстрашный зверь, которого отдыхающие окрестили «Зося», обнюхивал личные вещи и продукты у туристических палаток. От угощения, впрочем, отказался и скрылся в ночи.

Как пишут в группе базы отдыха, это уже не первый случай, когда лисицы навещают отдыхающих на озере.

По некоторым данным, возле озера обосновалась лиса с лисятами. С человеческим соседством они уже свыклись.

- Эти гости природы приходят каждую ночь, радуют гостей и создают утром незабываемые приключения по поиску обуви, с которой они любят играть. За лето лисы привыкли к людям, довольно близко подходят, спасибо нашим гостям, что не пугают лис! - пишет владелец базы.

Озеро Апрелька считается одной из достопримечательностей Гурьевского района. Образовавшееся на месте старого карьера, оно известно своей разноцветной глиной, которая придает его воде соответствующие оттенки.