Фото: АПК.

В Кузбассе открылся шестой виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Современный мультимедийный центр создан в культурно-досуговом комплексе Центрального района Новокузнецка. Всего таких залов в Кузбассе шесть - в Белове, Анжеро-Судженске, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке.

- Технические возможности виртуального концертного зала позволят жителям южной агломерации региона побывать на федеральных и региональных концертах и мероприятиях, не выезжая за пределы Новокузнецка. Это особенно важно в преддверии первого Международного театрального фестиваля «Сверкающие грани театра». Виртуальные концертные залы станут площадками, где можно будет посмотреть трансляции спектаклей в самом высоком качестве, - отметил губернатор Сергей Цивилев.