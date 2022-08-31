Фото: АПК.

В медучреждения Кузбасса поступило новое медоборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А.А. Луцика установлены цифровые рентгеновские комплексы. В Кемеровской городской клинической больнице № 11 установлены УЗИ и рентген-аппараты.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которую начали в 2018 году.

- Важно, чтобы каждый житель Кузбасса мог получать своевременную медпомощь, не выезжая за пределы своего родного города или села. Во всех территориях региона создаются одинаковые условия для этого, - добавил глава региона.

С 2018 года в медучреждения Кузбасса поступило 1678 единиц медицинского оборудования. В 2022 году запланировано приобретение еще 238 аппаратов.