В расписании учеников кузбасской школы появился урок самообороны

Фото: АПК.

В расписании учеников с 3 по 9 классы юргинской школы № 15 введен урок самообороны. Об этом сообщает администрация правительства региона. Тренером будет учитель физкультуры Евгений Свиридов. Он сам занимается этим видом спорта.

В школе оборудовали зал самбо к новому учебному году. Под него отвели один из учебных классов, в котором за счет консолидированного бюджета провели капитальный ремонт. В новом зале уже ежедневно занимаются 40 ребят.

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус рассказал, что участниками проекта «Самбо - в школу» стали уже 18 общеобразовательных учреждений Белова, Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого.

- Важно, что этот боевой вид спорта, разработанный в России, учит не только защищать себя и близких. Он служит основой развития лидерских качеств, навыков побеждать и добиваться поставленных целей в любых сферах жизни, - отметил Сергей Мяус.

Напомним, весной 2022 года Кузбасс заключил соглашение с Всероссийской федерацией самбо о развитии этого боевого вида спорта в регионе.