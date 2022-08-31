Кузбассовцев приглашают увидеть историю региона в танце

Фото: Филармония Кузбасса.

Кузбассовцев приглашают посетить балет-ревю под названием «Hello, Кузбасс!», посвященный истории становления нашего региона именно как угледобывающего, и рождению Кемерова как индустриального, шахтерского центра Сибири.

Проект филармонии, созданный к 300-летию Кузбасса, окунет зрителей в событие вековой давности, когда в 1922 году на призыв молодой республики откликнулся практически весь мир, и поднимать угольную промышленность в Кузбасс приехала молодежь более 30 национальностей: венгры, финны, шведы, американцы. Одной из движущих сил стали голландцы, среди которых был Себальд Рутгерс - инженер, председатель правления автономной индустриальной колонии «Кузбасс».

Зрители увидят историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея-заповедника «Красная горка». Одним из авторов проекта стал историк историк-краевед Владимир Сухацкий.

Балет-ревю представят артисты Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», художественный руководитель - заслуженный артист России Виктор Селиверстов.

Показ балета-ревю «Hello, Кузбасс!» пройдет в рамках I Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра».