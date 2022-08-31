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Общество31 августа 2022 9:33

В Кузбассе жительницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе жительницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

В Кузбассе жительницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе жительницу Ленинска-Кузнецкого оштрафовали на 15 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что выявили в одной из социальных сетей публикации с информацией, дискредитирующей ВС РФ. Установили, что автором более 13 комментариев и подписей к репостам публикаций с дискредитирующей информацией является жительница Ленинска-Кузнецкого.

Сотрудники полиции составили в отношении женщины протокол. Суд признал ее виновной и назначил ей административный штраф в размере 15 тысяч рублей.