В кузбасском городе полиция раскрыла серию ночных краж - преступления совершили подростки

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске сотрудники полиции раскрыли ночные кражи, к которым оказались причастны четверо подростков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью в отдел полиции поступили два заявления о кражах. В продуктовом магазине из кассы пропало около 10 000 рублей, в аптеке - сканер штрих-кодов и 200 рублей выручки. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в торговых точках следы погрома - в обоих случаях были разбиты окна, через которые преступники проникли внутрь.

Благодаря записям камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили похитителей. Ими оказались четверо подростков 15-16 лет из разных школ города. Двое из них не привлекались к уголовной ответственности, а двое других уже имеют несколько судимостей за кражи.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Кража».