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Общество1 сентября 2022 2:30

В Кемерове состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом

Гостей мероприятия ждет обширная и разнообразная программа
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Гости смогут согреться горячим чаем и перекусить попкорном. Фото: Goodline.

Гости смогут согреться горячим чаем и перекусить попкорном. Фото: Goodline.

В Кузбассе полным ходом идут Кинопоказы от компании Goodline. Мероприятие проходит в городах региона уже в пятый раз. Первые из них уже состоялись в Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Юрге.

Так, 2 сентября жители Кемерова соберутся, чтобы вместе посмотреть кино под открытым небом. Кинопоказ пройдет в 19.00 на открытой арене стадиона «Химик». Гости смогут согреться горячим чаем и перекусить попкорном.

На площадке будет работать множество интерактивных зон. Будет интересно всей семье, как взрослым, так и детям. Для зрителей состоится розыгрыш мерча и подарков от организатора. Все зоны будут работать абсолютно бесплатно.

Также 3 сентября в Ленинске-Кузнецком на площади Мазикина пройдет бесплатный кинопоказ. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте.

Ранее «Комсомолка» назвала три причины, почему кузбассовцам стоит посетить Кинопоказ под открытым небом. Организаторы обещают зрителям эмоции, подарки, розыгрыш призов и, конечно, хорошее настроение.