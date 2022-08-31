Учебный год впервые откроет праздник «Первоклассник Кузбасса - 2022». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе в этом году за школьные парты сядут 326 803 учащихся, в том числе 31 734 ребенка пойдут в первый класс. В честь них будет проведен всекузбасский праздник «Первоклассник Кузбасса - 2022» во всех муниципалитетах. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Традиционные праздничные линейки в школах начнутся с поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна страны впервые в этом году. После каждый первый класс высадит в школьном дворе дерево в рамках акции «Растет дерево - растут знания». Ребята будут ухаживать за деревом до выпуска из школы.

Каждая территория подготовила свою программу в честь праздника «Первоклассник Кузбасса - 2022». Детей ждут игры, танцы, песни, мастер-классы, фотозоны. Первоклассникам во всех школах вручат дневники на праздничных линейках. Ребята дадут традиционную «клятву первоклассника» в торжественной обстановке, в присутствии учителей и родителей.