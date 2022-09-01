В Кузбассе в жестком ДТП один человек погиб, двое получили травмы

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Киселевске произошло жесткое ДТП, в результате которого один человек погиб и двое травмированы. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Авария случилась вчера около 16.30 на улице Привольной. Водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался в BMW. В результате 30-летний водитель BMW скончался на месте, а водитель и пассажир второй иномарки получили различные травмы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.