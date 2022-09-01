Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем знаний

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса поздравил школьников и студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. В 2022 году за школьные парты сядут 326 803 учащихся, из них 31 734 - первоклассники.

Сергей Цивилев отметил, что новый учебный год всегда является началом нового пути - полного удивительных знаний и ярких открытий. Подрастающее поколение - это будущее Кузбасса.

- Наша задача - сделать так, чтобы они могли реализовать себя и выбрать занятие по душе, - сказал губернатор Кузбасса.

Глава региона пожелал школьникам, студентам, учителям, преподавателям и родителям встретить новый учебный год с хорошим настроением.

- Желаю интересной и плодотворной учебы, вдохновения и, конечно, отличных оценок, - добавил Сергей Цивилев.