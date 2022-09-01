В Кузбассе приведут в порядок 130 км муниципальных дорог в 2022 году

Фото: АПК.

130 км муниципальных дорог приведут в порядок в Кузбассе в этом году. Работы полностью финансируются из областного бюджета, на эти цели направлено 3 миллиарда 972 миллиона рублей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Важно, что мы строим и ремонтируем не только скоростные трассы и дороги между городами, но и уделяем особое внимание тем участкам, с которыми жители нашего региона сталкиваются каждый день, выходя из дома, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Прокопьевске идут самые масштабные дорожные работы в 2022 году. Сергей Цивилев поручил в этом году отремонтировать 40 км самых загруженных городских улиц. Уже готов участок проспекта Шахтеров, улиц Шишкина и Дундича, основные объемы работ завершены на одной из главных улиц города - Проспектной. Она соединяет историческую часть Прокопьевска с Тырганом, самым густонаселенным районом города. Вместе с заменой асфальта в Прокопьевске ставят новые автобусные остановки, знаки, светофоры и ремонтируют тротуары.