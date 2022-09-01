В Кузбассе женщина отсудила более 160 тысяч рублей за смерть сына в ДТП

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В Кузбассе судебные приставы взыскали с виновника аварии 162 тысячи рублей компенсации морального вреда в пользу женщины, сын которой погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина за рулем автомобиля нарушил правила и сбил юношу, который переходил дорогу. После этого виновник аварии скрылся, оставив нуждающегося в помощи парня. Впоследствии пострадавший скончался от полученных травм.

Мать юноши обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с автомобилиста, и ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и на средства мужчины, находящиеся в банке, также горожанину запретили регистрировать транспортные средства. Таким образом компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.