Фото: АПК.

В Кузбассе открылись две школы после капремонта по губернаторской программе «Моя новая школа». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что во всех территориях Кузбасса создают каждому школьнику равные условия для обучения и занятий в кружках и секциях дополнительного образования в рамках программы «Моя новая школа».

Так, в Юрге школа № 14 рассчитана на 1300 человек. Здесь оснащены классы полиции, в которых учится 75 ребят. В поселке Старопестерево школа рассчитана на 500 детей. Здесь создали тренировочную полосу для предпрофессиональной подготовки будущих пожарных.

В 29 школах Кузбасса с 2019 года проведен капитальный ремонт по губернаторской программе «Моя новая школа». Еще 12 ремонтируют сейчас.