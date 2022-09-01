В Кузбассе начались занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ

Фото: АПК.

В Кузбассе 1 сентября начались занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ. Об этом сообщает администрация правительства региона. Торжественная линейка прошла для 75 студентов Кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в филиале РГИСИ будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Ребята со всей Сибири и Дальнего Востока смогут учиться в кузбасском филиале сценических искусств.

Набор на обучение в Кемеровском филиале РГИСИ проходил по 10 программам бакалавриата и специалитета. На вступительные экзамены в РГИСИ приехали абитуриенты из других регионов страны, а также Китайской Народной Республики.