Клиенты Tele2 могут сэкономить до 63% на ОСАГО и получить 500 рублей на счет телефона

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 и финансовая платформа «Финуслуги» запустили специальное предложение по оформлению полиса ОСАГО. Клиенты Теle2 могут выбрать лучший из тарифов 16 компаний и не тратить время на самостоятельное сравнение цен страховщиков. Выгода при покупке ОСАГО составит до 63%.

Стоимость полиса у разных страховщиков может различаться в 1,5-2 раза. Она зависит от таких факторов, как стаж водителя, страховая история, мощность автомобиля и территория регистрации собственника. В этой ситуации единственный способ выбрать выгодный вариант - сравнить предложения разных компаний. Чтобы проанализировать тарифы самостоятельно, понадобится несколько часов, причем каждый раз данные нужно вводить заново. С сервисом, который предлагает Tele2 с платформой «Финуслуги», это займет несколько минут.

За покупку полиса ОСАГО с промокодом и регистрацию на «Финуслугах» абоненты Tele2 получают дополнительные преимущества: 500 рублей на счет телефона для оплаты услуг связи и бонус 1000 рублей на счет «Финуслуг». Акция действует до 31 декабря 2022 года.

Для покупки полиса нужно воспользоваться онлайн-калькулятором, который учитывает стаж, особенности автомобиля и отсутствие аварий. Понадобятся три документа: водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о регистрации или ПТС. Клиенту останется только выбрать предложение с наилучшим ценником и оплатить с помощью банковской карты, после чего электронный полис придет на почту.