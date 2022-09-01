Кемеровчанка отправится в колонию за убийство супруга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 39-летняя жительница Центрального района Кемерова признана виновной в убийстве супруга. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в июне 2021 года пьяная женщина пришла домой, супруг сделал ей замечание, а затем они поругались. Во время ссоры мужчина ударил женщину. Она разозлилась и нанесла 44-летнему супругу ножевое ранение в грудь. Мужчина упал от полученного повреждения. Когда сын вернулся домой, он увидел, что отец лежит на полу, мать умолчала о том, что ударила его ножом.

Сын вызвал скорую помощь, увидев, что отец не подает признаков жизни. Врачи констатировали смерть мужчины. Супругу задержали, она признала вину частично. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.