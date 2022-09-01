МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

Фото: МегаФон.

Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах.

Все три основные опции будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом - его зовут Максим.

- Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов, - отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.

Партнерский материал.