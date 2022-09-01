Впервые акция «Первоклассник Кузбасса - 2022» проходит в регионе в День знаний

Фото: АПК.

В регионе в этом году за школьные парты сели более 300 тысяч учащихся, в том числе 33 тысячи 200 ребят пошли в первый класс. Каждая территория региона подготовила свою программу в честь праздника «Первоклассник Кузбасса - 2022». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Детей ждали игры, танцы, песни, мастер-классы, фотозоны. Первоклассникам во всех школах вручили дневники с познавательной информацией: 7 чудесами Кузбасса, правилами воспитанного первоклассника, правилами дорожного движения.

- Мы делаем все, чтобы новый учебный год для детей начался интересно, поэтому впервые решили провести для учеников и учителей праздник «Первоклассник Кузбасса - 2022», - сказал губернатор Кузбасса.