Новокузнечанина оштрафовали за мотошлем со свастикой

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности 31-летнего жителя, который ездил по городу в мотошлеме со свастикой. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что водитель спортбайка был остановлен на одной из улиц города инспекторами ГИБДД. На его мотокаске обнаружили свастику и символ третьего Рейха.

Правоохранители составили в отношении новокузнечанина административный протокол о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Собранные материалы направили в суд, который признал жителя виновным и назначил ему административный штраф.

Кроме того, мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Он был оштрафован судом за публикацию нацистской свастики на своей странице в соцсети.