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Общество1 сентября 2022 12:13

Новокузнечанина оштрафовали за мотошлем со свастикой

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности 31-летнего жителя, который ездил по городу в мотошлеме со свастикой. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что водитель спортбайка был остановлен на одной из улиц города инспекторами ГИБДД. На его мотокаске обнаружили свастику и символ третьего Рейха.

Правоохранители составили в отношении новокузнечанина административный протокол о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Собранные материалы направили в суд, который признал жителя виновным и назначил ему административный штраф.

Кроме того, мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Он был оштрафован судом за публикацию нацистской свастики на своей странице в соцсети.