Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 0:36

В Кемерове из-за велогонки на два дня ограничат движение транспорта

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на выходных пройдет велогонка, посвященная Дню шахтера, в связи с чем в двух местах будет ограничено движение транспорта.

3 сентября с 10.00 до 15.00 будет перекрыта дорога от жилого района Лесная Поляна (от виадука на Журавлевы горы до виадука ул. Терешковой) - в это время там состоится групповая гонка. А 4 сентября с 10.00 до 15.00 ограничат движение транспорта по проспекту Комсомольскому (от проспекта Ленина до проспекта Химиков) - там будет проходить гонка-критериум.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.