В Кемерове из-за велогонки на два дня ограничат движение транспорта

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на выходных пройдет велогонка, посвященная Дню шахтера, в связи с чем в двух местах будет ограничено движение транспорта.

3 сентября с 10.00 до 15.00 будет перекрыта дорога от жилого района Лесная Поляна (от виадука на Журавлевы горы до виадука ул. Терешковой) - в это время там состоится групповая гонка. А 4 сентября с 10.00 до 15.00 ограничат движение транспорта по проспекту Комсомольскому (от проспекта Ленина до проспекта Химиков) - там будет проходить гонка-критериум.

Фото: администрация г. Кемерово

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.