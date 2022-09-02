У жителя Кузбасса арестовали долю в квартире из-за долга по алиментам

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Новокузнецка, который не выплачивал алименты своей дочери, арестовали долю в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание 15-летней дочери, однако свои обязательства он исполнял нерегулярно. В итоге новокузнечанин задолжал по алиментам почти 400 тысяч рублей.

Он не оплатил задолженность вовремя и тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на его средства в банке и ограничили должнику выезд за границу. Это не помогло, поэтому у новокузнечанина также арестовали долю в квартире, которая находится у него в собственности помимо основного жилья. Предварительная стоимость имущества составила 500 тысяч рублей.

Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет продано. Полученные деньги направят на погашение задолженности по алиментам.