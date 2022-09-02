«Ростелеком» в Кузбассе обеспечил скоростным интернетом Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1

К современной инфраструктуре подключили 30 объектов медицинской организации, треть из которых расположены в селах и на отдаленных территориях.

«Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть для Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Всего специалисты федерального оператора подключили к современной инфраструктуре 30 объектов медицинской организации. Из них 10 расположены в малых и отдаленных населенных пунктах. «Ростелеком» провел в структурные подразделения медицинского учреждения скоростной интернет по оптической технологии PON (Passive optical network) со скоростью до 1 Гбит/с.

- В сфере здравоохранения промедлений в передаче и получении данных быть не должно, от этого часто зависит человеческая жизнь. Доступ к скоростному интернету по оптике гарантирует стабильное соединение всех отделений больницы и быстрый обмен данными, а также позволяет оказывать услуги при помощи современных цифровых технологий, — комментирует директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Михайлов.

Скоростной интернет от «Ростелекома» позволяет сотрудникам больницы организовать дистанционную запись к специалистам, сеансы видеосвязи с коллегами, помогает подключать дополнительные услуги для пациентов. Связь защищена от перегрузок, а пропускную способность можно масштабировать и увеличивать.

Узнать подробнее о подключении интернета и оставить заявку можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8-800-200-3000