В Кузбассе жительница лишилась свободы из-за маткапитала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске 36-летняя жительница приговорена к реальному лишению свободы за хищение средств материнского капитала. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в августе прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что жительница незаконно воспользовалась средствами маткапитала в размере более 450 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Установили, что в 2012 женщина, ведущая асоциальный образ жизни, была лишена родительских прав. Жительница в 2017 году решила обналичить выданный ей после рождения второго ребенка материнский сертификат, путем приобретения жилья, зная, что не имеет на это прав. Женщина незаконно воспользовалась мерами государственной поддержки.

Суд признал женщину виновной и с учетом предыдущих ее судимостей приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.