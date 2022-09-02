Жители кузбасского города останутся без холодной воды

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В Прокопьевске жители временно останутся без холодной воды в связи с проведением осенней плановой остановки на Кара-Чумышском водозаборе. Об этом сообщил мэр города Максим Шкаробейников.

- Во вторник, 6 сентября, с 4.00 и до окончания работ АО «ПО Водоканал» прекратит подачу холодной воды всем абонентам города Прокопьевска, - сообщил он в своем телеграм-канале.

Власти попросили жителей запастись водой и отремонтировать запорную арматуру на водопроводных сетях. Кроме того, горожан предупредили, что из-за изменения гидравлического режима возможно ухудшение качества воды. Поэтому за день до отключения и 10 дней после воду нужно отстаивать и кипятить.

По всем вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу «Водоканала» по номеру телефона: 61-40-11 (круглосуточно).