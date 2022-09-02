В Кузбассе на автодороге полностью сгорел КамАЗ

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Ленинск-Кузнецком округе 1 сентября в 16.18 на автодороге Крапивинский - Панфилово загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что горел КамАЗ-6520 2020 года выпуска. Автомобиль горел открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. В результате обгорел на всей площади.

Возгорание ликвидировали в 16.35. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и две единицы техники.