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Происшествия2 сентября 2022 5:25

В Кузбассе на автодороге полностью сгорел КамАЗ

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Ленинск-Кузнецком округе 1 сентября в 16.18 на автодороге Крапивинский - Панфилово загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что горел КамАЗ-6520 2020 года выпуска. Автомобиль горел открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. В результате обгорел на всей площади.

Возгорание ликвидировали в 16.35. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и две единицы техники.