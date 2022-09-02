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Происшествия2 сентября 2022 5:28

Кемеровские спасатели пришли на помощь долгожительнице, которой стало плохо в собственной квартире

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия НАУМЕНКО

В Кемерове спасатели помогли 95-летней женщине, которой стало плохо. Об инциденте рассказали в городской администрации.

В службу спасения обратились родные пенсионерки. Они пришли навестить пожилую женщину в дом по улице Орджоникидзе, но она не открыла им дверь. Родственники пытались достучаться и дозвониться до хозяйки, но все попытки оказались тщетны. И тогда родные позвонили спасателям.

Прибывший дежурный экипаж при помощи специального инструмента обеспечил доступ в квартиру. Оказалось, что пожилой женщине стало плохо. С предварительным диагнозом «инсульт» долгожительницу передали бригаде скорой помощи.

В службе спасения напомнили, что в случае ЧП нужно обращаться по круглосуточным номерам телефонов: 112, 77–05–05.