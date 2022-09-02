В Кузбассе пьяный водитель мотоцикла устроил погоню

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Юрге пьяный водитель мотоцикла устроил погоню: по требованию полицейских он не остановился, а наоборот, прибавил скорость. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Но уйти от преследования мужчине на мотоцикле с коляской не удалось. Погоня закончилась на полевой дороге. Оказалось, что мотоциклист убегал от сотрудников ГИБДД неспроста - уровень алкоголя в его организме в семь раз превысил допустимый! Кроме того, мужчина был без шлема, не в порядке оказались и документы на транспорт.

В отношении водителя составили пять административных протоколов. Нарушителю грозит штраф до 32 тысяч рублей.