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Происшествия2 сентября 2022 5:38

В Кузбассе пьяный водитель мотоцикла устроил погоню

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Юрге пьяный водитель мотоцикла устроил погоню: по требованию полицейских он не остановился, а наоборот, прибавил скорость. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Но уйти от преследования мужчине на мотоцикле с коляской не удалось. Погоня закончилась на полевой дороге. Оказалось, что мотоциклист убегал от сотрудников ГИБДД неспроста - уровень алкоголя в его организме в семь раз превысил допустимый! Кроме того, мужчина был без шлема, не в порядке оказались и документы на транспорт.

В отношении водителя составили пять административных протоколов. Нарушителю грозит штраф до 32 тысяч рублей.